Dal Pozzo regina in campo. Sogno azzurro che cresce

Sorelle d’Italia, ma in campo non si fanno sconti. Giulia Dal Pozzo, vent’anni appena compiuti, è la nuova stella del padel italiano e l’ha dimostrato ancora una volta al FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Palermo. Al Country Time Club di Mondello, la giovane italo-sammarinese ha firmato l’impresa più bella del torneo, eliminando la numero uno italiana Giorgia Marchetti – vicecampionessa d’Europa e bronzo mondiale – insieme alla compagna Anna Ortiz.

Una battaglia di due ore, la partita più intensa e spettacolare del torneo targato Federazione Internazionale Padel. Tre set di emozioni (6-3 3-6 7-6) contro la coppia di testa di serie, la spagnola Barbara Las Heras e Marchetti stessa, che meno di un mese fa avevano negato a Dal Pozzo e Ortiz la semifinale al FIP Silver di Perugia. Stavolta però Giulia e Anna non hanno mollato nulla, riprendendosi con grinta e lucidità quella rivincita che sa di consacrazione.

"Giorgia e Barbara sono rivali fortissime, ma stavolta siamo rimaste concentrate fino alla fine", racconta Giulia, ancora con l’adrenalina in circolo. "Nei momenti cruciali ci siamo dette che potevamo farcela. Ci abbiamo creduto, e siamo felicissime". Parole semplici, che raccontano la testa e il cuore di una ragazza che, passo dopo passo, sta costruendo un futuro azzurro.

Il suo è un nome che da mesi risuona nei raduni della Nazionale. Fresca di pre-convocazione, Dal Pozzo ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare una colonna del padel tricolore. E non è un caso che oggi alle 9.30, in semifinale si troverà ancora una volta di fronte due colonne della maglia azzurra: Emily Stellato e Giulia Sussarello, vicecampionesse d’Europa e bronzo mondiale come Marchetti.

Una sfida che profuma di rivincita per Stellato e Sussarello, battute appena una settimana fa da Dal Pozzo e Ortiz nella finale del FIP Silver Norvegia. “Sarà un’altra battaglia bellissima”, promette Giulia. E Stellato, che l’ha osservata da bordocampo, non ha dubbi: "Migliora senza sosta. Non ho dubbi che presto sarà in pianta stabile in Nazionale. È una delle grandi promesse del nostro padel".