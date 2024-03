Dal primo bagno agli anni d’oro. La storia balneare raccolta in un libro

Raccolti in un libro 180 anni di storia balneare riminese. Il catalogo ‘Tutti al mare: 1843-2023. 180 anni in vacanza a Rimini’, presentato ieri al Grand hotel, raccoglie le fotografie e i manifesti esposti la scorsa estate sulla spiaggia. Oltre alle fotografie, nel libro si trovano le memorie raccontate dai bagnini storici dell’arenile riminese e le immagini di alcuni costumi d’epoca per rivivere le atmosfera degli anni del secolo scorso. Il volume ripercorre le otto sezioni della mostra. L’inizio non poteva che essere con gli albori della vita balneare. Quel ‘Si comincia!’ che si legge sul volume ne testimonia la forza. Vi sono le immagini del primo ‘Stabilimento privilegiato di Bagni Marittimi in Rimini’ risalente al 1843, e la prima immagine xilografica dello stabilimento ricavata dall’avviso pubblicitario per la stagione 1847, seguite da quelle del passaggio in mano pubblica del complesso dello stabilimento Bagni, 1869, con il Kursaal che da lì a qualche anno sostituirà il vecchio edificio di legno. Si prosegue con le fotografie del mare, dei tuffi, l’eleganza dei costumi e quel senso del pudore che ha contraddistinto epoche ormai lontane. C’è poi il lungomare, gli eventi, i capanni e le cabine, e ancora i giochi e l’elioterapia. Alla presentazione del volume c’erano il sindaco Jamil Sadegholvaad e il presidente Confartigianato imprese demaniali Mauro Vanni.