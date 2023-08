"Dal pubblico ristrutturazioni solo sulla carta"

"Basta con ricette anni ’80, come ho sentito rilanciare dal segretario del Pd, Riziero Santi". Bruno Bianchini ha lasciato passare il Ferragosto, poi ha deciso di dire la propria su una stagione che non sta regalando grandi soddisfazioni. "Partiamo dalla città. Sento ripetere: ristrutturiamo il ricettivo? Va bene, c’è il tema della marginalità da affrontare, ma c’è anche un comparto che negli ultimi anni ha visto importanti investimenti. Ora mi chiedo: se il privato fa il suo, il pubblico che fa? Non può essere la riqualificazione alberghiera la priorità in una città che ha visto le ristrutturazione di viale Ceccarini e quella del porto solo sulla carta delle proposte elettorali negli ultimi 40 anni. Vogliamo ancor oggi riproporre solo le soluzione del progetto ‘qualità totale’ della Cescot anni ‘80 con riesumazione delle aree programma del Prg dell’epoca?".

Per il presidente di Ferderalbeghi "sul tema delle infrastrutture cosa è stato fatto dal sindaco Imola in poi?". Ma c’è dell’altro. "La risposta mediatica offerta dagli enti pubblici nel post alluvione mi ha deluso. Capisco che fosse difficile replicare a una comunicazione che ci ha danneggiato e non poco, ma resto in parte deluso. Su questo serve fare di più, ma in primis da parte del ministero. Sul turismo nazionale abbiamo le famiglie alle prese con un’inflazione a doppia cifra rispetto ad entrate immutate. Se aggiungamo l’aumento dei tassi di interesse possiamo spiegarci la diminuzione dei consumi. Ci lamentiamo anche della mancanza di stranieri, ma come la mettiamo con l’Enit? Cosa sta facendo? Un settore che rappresenta il 13% del Pil nazionale non può essere schiavo di una burocrazia che soffoca ogni iniziativa". In chiusura i trasporti: "Il turismo si fa con le via di comunicazione. Come la mettiamo con un’autostrada dove nei weekend servono 4 ore tra Rimini e Bologna?".

a.ol.