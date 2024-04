Dal punk al pop, estate in musica sulla spiaggia

L’estate del Beky Bay di Igea Marina quest’anno è pronta fare ‘boom-boom-boom’. Sul palco di una delle discoteche sulla spiaggia più importanti della Riviera romagnola, salirà infatti Rose Villain. L’artista, in gara nel febbraio scorso al festival di Sanremo con il suo brano Click Boom!, è reduce da un importante successo, sia in radio sia sulle piattaforme musicali in streaming. Il 23 agosto, la cantante italiana ma con un passato negli States, farà ballare tutti sul palco del Beky al ritmo delle canzoni del suo ultimo album, Radio Sakura.

Album, che tra l’altro, viaggia spedito posizionandosi attualmente al secondo posto della classifica Top albums debut global. È di qualche giorno, fa inoltre, un altro annuncio legato all’ultimo Festival. Il giovane trio, ‘La Sad’, composto da Theø, Fiks e Plan, il 26 luglio farà scatenare l’intera spiaggia bellariese al ritmo di Autodistruttivo. Una canzone movimentata, certo, ma dal profondo significato sulla sensibilizzazione della salute mentale.

The Trammps, i re della soul disco, arriveranno al Beky Bay per un’unica data italiana in occasione del 1° Columbus funk festival: l’appuntamento è fissato per sabato 3 agosto.

Un altro nome big è sicuramente quello del rapper di Gallarate, Massimo Pericolo. L’artista da anni nella scena del freestyle italiano sabato 10 agosto si esibirà al Beky Bay. Un’estate, quella della struttura di Igea Marina, tutta da vivere e con un’ampia programmazione. Come ogni stagione estiva infatti ci sarà spazio anche per il Bay fest.

Si partirà il 15 giugno, con i Descendents, i Neck Deep e Fernandhell sul palco. Si proseguirà il 12 agosto con gli Alkaline Trio, i More tba e Ignite.

Il 13 agosto, spazio ai Millencolin, i Less than shake e gli Shandon. Il 14 agosto, l’ultimo ballo sarà di Naska, i More tba e Itchy. Dal punk al pop, passando per rap e soul disco: al Beky Bay quest’estate c’è musica per tutti i gusti.

Aldo Di Tommaso