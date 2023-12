Dal rinoceronte al transatlantico. Fellini ’svelato’

Tra i tanti anniversari felliniani che si celebrano nel 2023, c’è anche quello de E la nave va. Il film uscì nelle sale nel 1983, e la nuova mostra inaugurata ieri al Fulgor celebra i 40 anni della pellicola approfondendo il rapporto tra Fellini e l’artista Valeriano Trubbiani. Il Maestro rimase davvero affascinato dalle opere dello scultore marchigiano fin da quando le vide, per la prima volta, alla Biennale di Venezia del 1972.

Il regista decise così, per le riprese di E la nave va, di commissionare all’artista una serie di suggestive soluzioni scenografiche per il film.

A Trubbiani Fellini chiese di occuparsi in particolare di tre cose: lo squarcio sullo scafo del transatlantico, il celebre rinoceronte ammalato e la corazzata austroungarica.

La mostra che si è aperta ieri al Fulgor (e che andrà avanti fino al 28 gennaio) presenta una significativa scelta dei bozzetti e dei disegni di Trubbiani, una ricca serie di fotografie tra cui quelle della visita che Fellini fece nel suo atelier a Candia di Ancona nel 1982 e del lavoro svolto a Cinecittà. Esposti anche dieci disegni originali del regista, che furono quasi sorta di appunti guida per lo scultore.

Domani sera poi (dalle 21), sempre al cinema Fulgor, si celebrerannno i 50 anni dall’uscita di Amarcord. La serata partirà con l’incontro con tre studiosi di comprovata fede felliniana: Gianfranco Miro Gori, Davide Bagnaresi e Nicola Bassano. Subito dopo, intorno alle 21,30, verrà proiettata la versione restaurata di Amarcord. Un’occasione da non perdere per chi non ha mai visto il capolavoro di Fellini sul grande schermo.