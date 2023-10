Dal rock al teatro per famiglie ’Piccoli mondi’ alla Sala Africa

Con il concerto So very special. Buckey, Radiohead, Cobain and more, viaggio nella musica grunge, si aprirà domenica a Riccione la seconda edizione del festival Piccoli mondi, che quest’anno raddoppierà il cartellone. Il concerto, nato dall’idea del polistrumentista Daniele Torri, sarà proposto in prima assoluta (inizio alle 17) nella Nuova Sala Africa. Sul palco saliranno l’ideatore dello spettacolo, Giulia Boria (voce), Matteo Salerno (flauto), Aldo Maria Zangheri (viola), Paolo Baldani (violoncello). So very special accompagnerà il pubblico in un intenso viaggio tra i brani che hanno fatto la storia del grunge. L’evento è a cura di ’Rimini Classica’, che per il secondo anno, assieme al Punto Giovane e all’associazione ’Strada San Germano’, organizza la rassegna riccionese. Piccoli mondi quest’anno prevede tre concerti inediti e altrettanti spettacoli teatrali per famiglie, quattro matinée per le scuole.

Il festival proseguirà poi il 12 novembre con lo spettacolo per famiglie Sulle tracce della volpe, con Alessia Canducci e Tiziano Paganelli, mentre il 3 dicembre ecco Poetica, omaggio a Dalla, Carboni, Cremonini e altri cantautori bolognesi. Il 28 gennaio di scena Kosmocomico Teatro con Lullaby. L’11 febbraio tornerà la musica con Filippo Malatesta che canterà gli U2. La rassegna calerà il sipario il 25 febbraio con Shezan, genio impossibile di e con Alexander de Bastiani. I biglietti per gli spettacoli, tutti in programma alle 17, possono già essere acquistati sul sito www.liveticket.itriminiclassica. Ad accogliere il pubblico alla Nuova Sala Africa gli allestimenti botanici di Danilo Concordia e quelli di Giulia Tomassini.

Nives Concolino