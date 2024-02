Dal romanzo al palcoscenico: al Massari ‘Il circo capovolto’

Questa sera al Teatro Massari di San Giovanni (inizio alle 21) va in scena ll circo capovolto di e con Andrea Lupo con la direzione di Andrea Paolucci su musiche originali di David Sarnelli. Lo spettacolo, liberamente tratto dal romanzo di Milena Magnani, racconta le storie di due rom, Branko Hrabal e suo nonno Nap’apo. Branko, scappato dall’Ungheria si, rifugia in un campo rom in Italia. Con sé porta alcuni scatoloni contenenti quel che resta del famoso circo ereditato dal nonno. Il circo ha dovuto bruscamente interrompere l’attività durante la Seconda guerra mondiale, quando i nazisti hanno prima rinchiuso e poi sterminato tutti gli artisti. Branko non sa che farsene di questa eredità pesante ed ingombrante, ma alcuni bambini del campo lo obbligano a raccontare la storia del circo, che è la storia della sua famiglia.