Dal ‘salotto’ alla piazza: "Il quarto negozio lo apriamo a Rimini"

Dal ‘salotto’ riccionese al centro storico di Rimini. Domani alle 16 la boutique Terry inaugura il suo quarto negozio di abbigliamento al numero 19 di piazza Tre Martiri, sbarcando in città per la prima volta. "A Riccione gli affitti ormai sono diventati insostenibili e tutto questo si somma all’aumento dei costi fissi – spiega la proprietaria Romina Marcatelli –. Per un privato investire nella Perla verde è davvero difficile, conviene guardarsi attorno, verso altre piazze, proprio come abbiamo fatto io e mio marito Flavio".

In un momento storico in cui i commercianti chiudono le saracinesche dei loro negozi e si spostano dal centro di Rimini, quella di Romina Marcatelli è sicuramente una scelta in controtendenza. "Il negozio porta il nome di mia madre Terry, che nel 1978 aprì il primo punto vendita in viale Ceccarini – continua –. Ora siamo noi a portare avanti la tradizione, ma i tempi sono cambiati. Per questo motivo il nostro terzo negozio lo abbiamo aperto a Cesenatico, così come quello di Rimini che domani verrà inaugurato. Poi ci saranno sicuramente tante sorprese e nuovi locali in altre città della provincia. Il nostro obiettivo è quello di portare il format in quanti più posti possibile".

Dopo i due punti vendita di Riccione e quello di Cesenatico, Terry sbarca su un nuovo mercato, quello riminese, per cominciare una nuova avventura all’insegna del buon gusto e dell’abbigliamento. "Cercavamo anche una città più grande in cui spostarci e soprattutto un luogo che sopperisse al calo di clienti a cui Riccione è soggetta durante l’inverno – continua Marcatelli –. Il format che porteremo nella nuova boutique di piazza Tre Martiri sarà lo stesso di Riccione e Cesenatico, così come il locale che riprenderà lo stile degli altri. Il nostro obiettivo è quello di portare un pezzo della nostra passione per la moda anche a Rimini, facendo innamorare la nuova clientela del nostro brand".

Dunque scarpe, décolleté e stivali, passando per completi e copri spalla; senza dimenticare borse e pochette. E i brand? Quelli più esclusivi come Gaelle, Armani Exchange, Kaos, Mou e soprattutto le creazioni esclusive firmate Terry. Sarà quindi domani il giorno di partenza della nuova storia riminese firmata dalla boutique. Un evento tra musica, dej set ed un ricco buffet, ma senza dimenticare la moda, la vera protagonista selezionata e mostrata attraverso i capi e gli accessori presenti in negozio.

Federico Tommasini