Dal Tour alla Coppa Davis. La città punta in alto e sogna il grande tennis

Il sogno ha preso forma davanti ai microfoni, ma vive da tempo nella visione di una città che non si accontenta più di brillare solo d’estate. Rimini guarda oltre la stagione balneare, e ora punta dritto al cuore del tennis mondiale: ospitare in futuro una tappa della Coppa Davis. Un’ambizione che non suona affatto utopistica, anzi. Dopo l’arrivo del Tour de France lo scorso luglio — uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo — anche un obiettivo come la Davis sembra improvvisamente alla portata. "Si può sognare quasi tutto", ha dichiarato il sindaco Jamil Sadegholvaad con un sorriso che lasciava trasparire più convinzione che speranza.

L’occasione è stata la presentazione del progetto che vede uniti il Tennis Club di Viserba e la rete di 19 hotel del consorzio Borgo-Viserba, un’alleanza che intende potenziare la vocazione sportiva della città con un focus su due discipline in forte crescita: tennis e padel. Due sport che stanno ridefinendo il turismo attivo in molte destinazioni europee — basti pensare agli esempi virtuosi di Monastir, Antalia, Santa Margherita di Pula — e che ora trovano a Rimini un terreno fertile, fatto di strutture, visione e, soprattutto, ambizione.

"Sarebbe straordinario", dice il sindaco parlando della Coppa Davis, "non credo che Bologna si lascerà scappare l’evento, ma se qualcuno molla l’osso, se c’è la possibilità ci buttiamo a pesce". Una dichiarazione che non lascia spazio a dubbi: Rimini è pronta a cogliere ogni opportunità, e lo farà con l’energia di chi ha già dimostrato di saper ospitare eventi planetari.

E il sogno non poggia su nuvole, ma su fondamenta concrete. Tra queste, spicca la realizzazione del nuovo padiglione a cupola in Fiera, una struttura polivalente pensata per eventi fieristici, congressuali, musicali e — appunto — sportivi. "È importantissimo", ribadisce Sadegholvaad, "perché permette di avere le condizioni ideali per portare qui manifestazioni di primo livello. Sognare sarà ancora più semplice".

Rimini, dice con orgoglio il sindaco, "è meglio di Monastir". E allora basta solo "aggiustare alcune cose" per fare quel salto definitivo verso una dimensione nuova, dove non ci si limita più ad accogliere il turismo, ma si diventa protagonisti delle grandi competizioni internazionali. Il Tour de France ha acceso la miccia.

Ora Rimini è pronta a servire un’altra impresa vincente: magari proprio con una racchetta in mano, in una fiera colma di tifosi, sotto il tetto del nuovo padiglione, con scritto a grandi lettere: Coppa Davis.

Federico Tommasini