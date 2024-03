"Dal trio con Marzi al coro delle Mondine: si cambia musica"

Doppio appuntamento per la rassegna Musica per la Regina, che stasera alle 21 nella Sala delle sirene del Teatro della Regina vedrà esibirsi il trio Mario Marzi, Simone Zanchini e Paolo Zannini, e martedì allo Snaporaz sempre alle 21 il Coro delle Mondine di Novi di Modena diretto da Fulvia Gasparini. Ne parla la direttrice artistica Michela Tintoni, che è pure violinista e direttrice dell’orchestra L’Oro del Reno, che con questi due spettacoli chiude il ciclo musicale aperto in novembre.

Stasera si riparte con la musica.

"Al teatro della Regina avremo tre autentici e blasonati fuoriclasse. Si tratta del pluripremiato Mario Marzi al sax, che vanta una ventennale collaborazione con il teatro alla Scala di Milano, Simone Zanchini, un numero uno della fisarmonica, e Paolo Zannini al pianoforte, noto per i suoi numerosi concerti nei Paesi europei e per varie incisioni. Insieme daranno vita al concerto Viaggio... all directions, excursus musicale che spazia dalla grande classica alla musica popolare balcanica, attraverso i celebri tanghi di Astor Piazzolla".

Martedì si continua con un particolare coro...

"Il secondo concerto, Mundaris, ovvero diario di una mondina, vedrà sul palco lo storico Coro delle Mondine di Novi di Modena diretto da Fulvia Gasparini. In questo spettacolo alle cante si alterneranno momenti narrati, scritti da Manuela Rossi, presidente del coro. Sarà il primo evento previsto per i festeggiamenti della donna che riporterà il pubblico alle origini, alla terra e alla passione. È infatti una storia di piccole grandi donne e grandi madri. Emblematico il titolo Mundaris dedicato alla forza, alla tenacia, alla lotta per i diritti, alla passione delle donne. Questo concerto chiuderà la nostra rassegna in modo unico e originale".

Come nacque il coro?

"Fu fondato dalle vere mondine, che chiamavano decane. Mentre cantavano in libertà, viaggiando in pullman, attirarono l’attenzione del direttore di una banda della zona, affascinato dal loro meraviglioso canto. Da allora il coro, ora portato avanti da figlie e nipoti, ha girato il mondo, ha vinto concorsi di musica popolare anche all’estero e ha collaborato con artisti di primo piano".

Si pensa intanto alla terza edizione?

"Questa rassegna deve avere lo sguardo lungo e resistere nel tempo per proporre musica di qualità ai cattolichini e cittadini di tutta la riviera. Vogliamo lavorare anche sui giovani".

Nives Concolino