Dal trono in tv al carcere "Picchiava la fidanzata"

È accusato di maltrattamenti e lesioni per diversi, presunti episodi di aggressione fisica e verbale che – secondo l’accusa – sarebbero stati perpetrati ai danni della fidanzata di 19 anni. L’altro ieri i carabinieri di Cattolica hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani, arrestando Marco Arduini, 45 anni, originario di Roma, ex protagonista di "Uomini e donne", celebre trasmissione televisiva condotta da Maria De Filippi. La fidanzata di Arduini si è rivolta ai militari dell’Arma sostenendo di essere stata costretta a subire, negli ultimi mesi, gli attacchi di ira dell’uomo, che si sarebbe accanito su di lei con calci e pugni, mordendole il viso, stringendole il collo e minacciandola di morte. Il 45enne, difeso dall’avvocato Linda Mastrodomenico, si trova al momento in carcere. Nel 2018 Arduini era balzato sotto i riflettori grazie ad una sua partecipazione nel parterre maschile del Trono Over, versione di "Uomini e Donne" dedicata agli over 35. A trovare il coraggio di parlare è stata un’amica della 19enne, che si è presentata dai carabinieri dicendosi preoccupata per la relazione tossica che stava vivendo la ragazza. "Il suo fidanzato le mette le mani addosso" aveva raccontato in quell’occasione ai militari. Tempo qualche giorno, e anche la 19enne ha deciso di parlare.

Lorenzo Muccioli