Dall’11 aprile torna il ’canto’ del nautofono

La sirena tanto cara ai riminesi tornerà presto a suonare. Finalmente ieri mattina sono partiti i lavori per riposizionare il nautofono sulla punta della palata, dopo che sono state trovati i pezzi di ricambi (rarissimi) per le parti dell’impianto che erano rimaste danneggiate. Ieri ha fatto un sopralluogo sul posto anche l’assessore ai lavori pubblici, Mattia Morolli, insieme a un tecnico di Anthea. Il nautofono, tornato negli anni scorsi al porto di Rimini grazie alla passione e al contributo del Club Nautico, potrà così finalmente riprendere a funzionare, avvisando i naviganti (e i riminesi) con il suo inconfondibile suono. Già fissata anche la data per la cerimonia di ripartenza del nautofono. L’evento per il ripristino della sirena del porto si terrà giovedì 11 aprile.