Dalla Bertazzoni all’Adriatica. Riccione vende le ex colonie

Ex colonie in ‘vendita’. Nel piano delle valorizzazioni dei beni immobili pubblici approvato nella serata di giovedì dal consiglio comunale si ritrovano immobili strategici per far partire la riqualificazione e lo sviluppo delle due zone meno costruite della città, Marano e l’area termale. Partiamo da sud dove si ritrova nell’elenco dei beni da "valorizzare", ovvero da vendere o dare in concessione, la ex colonia Bertazzoni. Su questo immobile il Comune ha da poco affidato a un professionista l’incarico di fare una perizia del bene. La Bertazzoni rientrerà nell’ampio progetto di rilancio a sud basato non sul termalismo classico, bensì sul wellness, considerando anche una spa cittadina. Nella lista figurano anche i quasi 12mila metri quadrati dell’area ex ospizio Toti, oggi affidata a Riccione Terme, e l’area vicina di 1100 metri quadrati utilizzata a parco giochi e attività commerciali. Edifici e lotti che il Comune è pronto a mettere in gioco per il rilancio della zona sud attraverso un grande progetto.

A nord, invece, oltre all’intenzione di vendere la ex colonia Adriatica, figura nella lista la Reggiana per la quale il Comune si tiene aperte varie possibilità, sempre nella logica di coinvolgere capitali privati. In cerca di investitori c’è anche l’area della ex polveriera inserita nel piano delle valorizzazioni. Tutto da scrivere il futuro dell’immobile in via Martinelli, già sede della palestra. In cerca di nuovi proprietari figura anche l’ex hotel Smart.

a. ol.