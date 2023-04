Dalla Casa di comunità, al nuovo padiglione dell’ospedale Infermi

Sono tanti gli investimenti confermati dall’Azienda Usl della Romagna ieri in occasione dell’incontro tra i diversi soggetti che compongono il Distretto socio sanitario di Rimini, che vede come capofila il Comune di Rimini: investimenti cospicui, molti dei quali legati alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Dai 9 milioni per la ‘Nuova Casa della Comunità di Rimini’ che sorgerà nei pressi dell’Infermi a 3,8 milioni per il ‘Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle strutture’, passando per il progetto intitolato ‘Verso un ospedale sicuro e sostenibile’ che prevede la realizzazione di un nuovo padiglione per il nosocomio riminese (per il quale è previsto un investimento pari a 30 milioni).