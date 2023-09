Dalla costa ai borghi della Valconca. Le auto d’epoca fanno rivivere la storia

Ruote nella storia, dalla costa alle colline. Torna per la quarta edizione il percorso tra Riccione, Mondiano e Misano. Domenica sarà tempo dell’auto raduno di Aci Storico, nato in sinergia con l’Automobile Club d’Italia. Il lungo corteo viaggerà attraverso alcuni suggestivi scenari della riviera tra la Perla verde e la Valconca. Il programma prevede la partenza alle 9,15 da piazzale San Martino a Riccione e l’arrivo alle 10,15 a Mondaino. Poi ci sarà un nuovo trasferimento fino ad arrivare all’autodromo di Misano poco prima delle 13. Infine la partenza per il pranzo in agriturismo e i saluti nel pomeriggio. "I partecipanti avranno la possibilità di visitare lo splendido borgo medioevale di Mondaino – spiega ha dichiarato il presidente di Aci Rimini Angelo Santini –. Appassionati e collezionisti di auto d’epoca avranno la possibilità di vivere una giornata particolare, intrisa di storia, in sintonia con l’arte e le bellezze del luogo, che avrà un sorprendente epilogo, all‘ora di pranzo, che riporterà i partecipanti alla realtà sportiva ed agonistica del raduno".