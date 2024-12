Dalla cronaca al noir. La tragica morte di Luna Stellato

La tragica vicenda di Anna Maria “Luna” Stellato, giovane di 24 anni originaria della Liguria, riemerge oggi con una nuova prospettiva. Trovata senza vita il 14 luglio 2012 nelle acque di Torre Pedrera, la sua morte era inizialmente stata archiviata come un tragico incidente. Ma dietro quella che sembrava una fatalità si celava una realtà ben più oscura, portata alla luce anni dopo dalle indagini e conclusasi con la definitiva condanna di Zakaria Ismaini, serial killer responsabile di altri due omicidi.

Anna Maria, soprannominata “Luna”, venne trovata annegata in uno stato di grave intossicazione da eroina. Gli esami autoptici rilevarono tre ematomi sulla testa, segni che lasciavano dubbi sulla dinamica dell’accaduto. Ismaini, un marocchino allora trentenne, fu l’ultima persona a vedere la giovane viva. L’uomo dichiarò agli inquirenti che Luna, sotto l’effetto di droga, si era tuffata in mare, urtando contro gli scogli. Preso dal panico, l’aveva lasciata morire, portando con sé la sua borsa, che affermò di aver gettato in un cassonetto.

Per anni la morte di Luna rimase un mistero, fino a quando il nome di Ismaini comparve in due altri casi di cronaca nera. A Brindisi, l’uomo era accusato dell’omicidio di Cosimo Mastrogiovanni, un pensionato trovato carbonizzato nella sua casa di campagna. A Catania, invece, i sospetti su di lui si erano concentrati sulla morte di Letizia Consoli, una cinquantenne vedova uccisa con un colpo alla testa e gettata in mare a La Plaia. Questi delitti fecero riaprire il fascicolo sulla morte di Luna. L’inchiesta (coordinata dal sostituto procuratore, Davide Ercolani e seguita dal maresciallo dei carabinieri Pompilio Maffei), ipotizzò uno scenario completamente diverso: omicidio volontario.

Le indagini portarono alla condanna di Ismaini in primo grado a trent’anni di carcere per l’omicidio di Luna, sentenza poi ridotta di un anno in appello. La Cassazione, nel giugno del 2019, respinse definitivamente il ricorso del marocchino, confermando la pena a 29 anni. Ismaini dovrà anche scontare l’ergastolo per l’omicidio di Mastrogiovanni e 30 anni per quello di Consoli. La Suprema Corte, motivando la decisione, descrisse l’imputato come portatore di un’"indole malvagia" e sottolineò l’assenza di qualsiasi pentimento.

Oggi, la vicenda di Luna trova nuova vita sotto forma di romanzo grazie all’avvocato e scrittore Davide Grassi, che ha pubblicato La perseveranza del Santo (ed. P&B). Il noir si ispira alla tragedia della giovane e racconta le indagini di Federico Santucci, soprannominato “il Santo”, un carabiniere alle prese con un omicidio apparentemente accidentale, che si rivela un caso complesso. Il protagonista si muove in una Rimini soffocata dall’afa estiva, lontana dai cliché vacanzieri, ma piena di ombre e segreti.

La narrazione intreccia il lato investigativo con i dilemmi personali di Santucci, segnato dalla perdita di una persona cara e dalle difficoltà di una relazione complicata. La morte di Estella, personaggio ispirato a Luna, diventa un punto di svolta nella sua vita, rendendolo straordinariamente umano e vulnerabile.

Grassi offre un ritratto vivido di Rimini, trasformando il caldo opprimente in una metafora del tormento interiore dei personaggi. La trama non si limita a un’indagine alla scoperta dell’assassino, ma esplora temi universali come la perdita, il riscatto e la lotta contro i propri demoni. Il romanzo, grazie alla profondità psicologica del protagonista, si inserisce nella tradizione del noir mediterraneo, distinguendosi per la sua capacità di andare oltre le aspettative di genere. La storia di Anna Maria “Luna” Stellato, così tragica e intricata, continua a lasciare un segno, trasformandosi in un’opera letteraria capace di scavare nel profondo dell’animo umano e di dare voce a una giustizia che, pur tardiva, ha trovato il suo compimento.

Carlo Cavriani