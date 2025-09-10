Dalla cuccagna alle caratelle: è qui la festa

Questo fine settimana a Verucchio se ne vedranno delle belle: gente che correrà a bordo di caratelle, salirà su un altissimo albero della cuccagna, sfiderà gli amici a degustazioni e brindisi. Da venerdì a domenica in paese torna la tradizionale Fira di Quatorg: tre giorni di festa tra cibo, gare popolari e molto altro. Organizzata dal comitato Fiera di Santa Croce e dalla Pro Poco di Verucchio, con il supporto del Comune, la storica fiera farà vivere al pubblico il paese come una volta. Si parte venerdì 12 settembre con l’Aperifiera: dalle 19, brindisi diffusi, cibo da passeggio, musica e balli. Sabato torna la storica sfilata delle caratelle, tutte artigianali, che si sfideranno tra curve e discese. Per domenica, invece il programma è fittissimo: incontri, mostre, laboratori, e nel pomeriggio le sfide sull’albero della cuccagna. A completare il tutto gli stand gastronomici e gli spettacoli, musica dal vivo con i Moka Club sabato sera, mercatini, giochi per bambini e il gran finale con i fuochi d’artificio, dedicati a Vittorio e Luciana Andruccioli. Tra gli eventi speciali la mostra Nostro fratello d’Assisi (alla sala Magnani) che celebra gli 800 anni del Cantico delle Creature di San Francesco. Al centro dell’esposizione, i fumetti di Cartoon Club e l’imponente opera dell’artista Jury Montanari del cantico: una grande scultura in legno scolpito a mano, che interpreta le parole del santo. Montanari sarà presente durante la fiera per lavorare dal vivo e far provare ai visitatori a scolpire il legno. L’ingresso alla fiera è libero. Gli stand gastronomici sono aperti tutte le sere e domenica a pranzo, navette gratuite da Villa Verucchio e Ponte Verucchio per raggiungere la festa.

r.c.