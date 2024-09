"Dalla domotica fino alla telemedicina. Ecco i vantaggi della connessione ultraveloce"

È una collaborazione che va avanti da anni, quella tra Open Fiber e il Comune di Santarcangelo. Con reciproca soddisfazione. "Grazie all’ottimo rapporto con l’amministrazione comunale – spiega Grazia Serena D’Agostino, Field manager di Open Fiber in Emilia-Romagna – realizzeremo l’infrastruttura Ftth (Fiber to the home, fibra fino a casa) del ‘Piano Italia a 1 Giga’. Progetto che si aggiunge alla rete ultraveloce del Piano Bul (Banda ultra larga) già realizzata nelle cosiddette ‘aree bianche’ del comune e che garantisce a cittadini e imprese performance elevate in termini di velocità, latenza ed affidabilità. Grazie alla connessione in fibra ottica i territori interessati sono più competitivi in diversi ambiti, dall’innovazione nelle case (domotica, streaming, ma anche collegamenti video, gaming) al turismo, dal telelavoro fino alla telemedicina".

Anche perché, come sottolineato da D’Agostino, "la connessione stabile e ultraveloce facilita il lavoro da remoto, permettendo ai professionisti di vivere nei borghi senza rinunciare alle opportunità lavorative. Inoltre, le imprese locali possono digitalizzarsi e competere meglio sul mercato. Questo contribuisce a rivitalizzare l’economia locale e a preservare il patrimonio culturale. La fibra ottica riduce il digital divide, offrendo a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro posizione geografica, le stesse opportunità di accesso a internet e ai servizi digitali di ultima generazione".

Con circa 13,6 milioni di unità immobiliari in vendibilità in Ftth, Open Fiber è il principale operatore italiano nelle connessioni in fibra ottica fino a casa e tra i leader in Europa. Ad oggi, la connettività ultraveloce sulla rete realizzata da Open Fiber è disponibile in 240 città di grandi e medie dimensioni e in oltre 4.800 piccoli comuni. Open Fiber non vende servizi al cliente finale ma è attiva esclusivamente nel mercato all’ingrosso offrendo l’accesso a tutti gli operatori interessati. Una volta completata l’infrastruttura, i cittadini interessati possono verificare sul sito www.openfiber.it la copertura del proprio civico. Di recente Open Fiber ha pubblicato il suo quarto Report di sostenibilità: approvato il Net zero plan per azzerare le emissioni nette di Co2 aziendali al 2040.