"Dalla festa della libertà tanti spunti per il futuro"

"La Festa della libertà ha un filo conduttore chiaro: la necessità del pensiero critico. Dall’ambiente, al libro, alla Liberazione: l’autodeterminazione nasce dalla consapevolezza, la nostra libertà è nata dall’azione". La vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa parte dalle canzoni di Vinicio Capossela per descrivere l’offerta culturale di questo ponte andato in archivio. Il bilancio della giunta non è semplicemente in termini turistici, dunque di presenze e indotto economico. Questa volta no. Gli eventi erano pensati non semplicemente per intrattenere il pubblico. "La Festa della libertà di Riccione lascia un album di immagini che testimoniano la partecipazione agli eventi sì, ma che sono soprattutto spunti, finestre sul futuro" spiegano dal Comune. E sottolinea l’assessore Chiristian Andruccioli: "Sono stati giorni importanti, pieni di idee, riflessioni, potenza da tradurre in azioni concrete senza demandare ad altri una responsabilità che è in capo ad ognuno di noi". Restano quattro giorni di piazze, parchi e teatri pieni con protagonisti quali Vinicio Capossela, Alessandro Bergonzoni e Carlo Greppi, e la partecipazione dei ragazzi delle scuole, di artisti del territorio. Davanti a loro migliaia di partecipanti. Anche la sindaca sottolinea il cambio di prospettiva con eventi non più asettici. "Dagli operatori mi stanno arrivando tantissimi riscontri molto positivi. La Festa della libertà viene riconosciuta come un evento portatore di valori e contenuti e non come intrattenimento fine a se stesso. Tutela dell’ambiente, cultura e libertà sono le fondamenta di una città che guarda al futuro con un profondo senso di appartenenza".