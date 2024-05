Dalla Gaiofana a Bruxelles. Sibiano e la corsa alle europee: "Porterò la voce dei riminesi"

Dalla Gaiofana a Bruxelles... Ci spera Piergiacomo Sibiano, candidato alle europee con Fratelli d’Italia. Classe 1981, nato e cresciuto a Rimini, sposato con 4 figli, Sibiano vive e lavora da molti anni a Bologna, dove si è laureato in economia. ’Piga’, come lo chiamano affettuosamente familiari e amici, lavora come dirigente per l’azienda Illumia: è responsabile dell’area affari Istituzionali e regolatori. "Ma ho preso l’aspettativa per poter affrontare al meglio la campagna elettorale", spiega lui. Che la politica l’ha sempre masticata, fin dai tempi in cui frequentava l’istituto ’Valturio’ a Rimini. "Sono stato anche il presidente della consulta provinciale degli studenti". Si è iscritto a Fratelli d’Italia da un anno: "Prima ho sempre fatto politica senza mai prendere tessere di partito". Ora il sogno di diventare europarlamentare. Portando anche la voce di Rimini a Bruxelles. "Sono orgoglioso dell’opportunità che mi è stata data. E sono fiducioso, perché ci sono buone possibilità di elezione". ’Piga’ non è l’unico riminese in corsa per le europee: nella circoscrizione Nord Est c’è anche Francesco Bragagni, assessore al personale e candidato di Stati uniti d’Europa.

Dalle elezioni europee a quelle regionali, che dovrebbero tenersi a novembre. In vista della scelta delle candidature, Jamil Sadegholvaad lancia messaggi chiari ai vertici regionali e bolognesi del Pd. "La Regione è più forte – attacca il sindaco di Rimini – se Bologna innesca con tutte le altre province un lavoro sinergico, sincero, aperto, non saltuario ma concreto, sulle questioni strategiche". L’auspicio allora è che "il dibattito sia ben ancorato sui programmi, sulle cose da fare da qui ai prossimi 5 anni, avendo in eredità il lavoro prezioso e positivo fatto da Bonaccini". E Sadegholvaad mette "la sanità al primo posto, senza però dimenticare logistica e burocrazia". Perché "la logistica non è solo una questione di mobilità ma anche di reti infrastrutturali: penso agli aeroporti, alle fiere. E la burocrazia è anche questione di pragmatismo". Il sindaco cita un esempio concreto, "la riqualificazione delle ex colonie marine". Una riqualificazione bloccata, fa capire Sadegholvaad, anche dai troppi vincoli messi da Bologna: "Su questo tema l’interesa costa romagnola, da decenni, non va oltre a semplici stop and go, non sempre dovuti a titubanze dei privati o agli arroccamenti dei Comuni". Pertanto "dobbiamo partire dai programmi, dalla visione di futuro che si vuole dare all’Emilia Romagna, poi decidere i candidati".

Manuel Spadazzi