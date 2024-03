Dalla Grotta Rossa alla città con il nuovo ponte sul’Ausa

Un nuovo ponte sull’Ausa. Ieri è stato inaugurato il ponte ciclopedonale sul deviatore dell’Ausa, che collega la Grotta Rossa con il centro e la zona mare con percorsi protetti. L’infrastruttura è stata realizzata in affiancamento al ponte carrabile della consolare per San Marino. Al taglio del nastro hanno partecipato ieri pomeriggio il sindaco Jamil Sadegholvaad e gli assessori Mattia Morolli (lavori pubblici) e Roberta Frisoni (mobilità) insieme ad alcuni residenti. L’apertura del ponte era molto attesa da chi abita alla Grotta Rossa, che da tempo chiedeva un collegamento ciclopedonale con la città. La struttura è fatta con un impalcato metallico lungo 33 metri e mezzo e largo 3 metri e mezzo. In questo modo è stato possibile collegare le sponde del deviatore consentendo a ciclisti e pedoni che provengono da via della Gazzella di proseguire il percorso lungo via Pomposa oppure lungo la ciclabile lato mare del torrente Ausa. L’infrastruttura è stata finanziata con 443mila euro assegnati dal ministero delle Infrastrutture nell’ambito degli interventi denominati ‘Ciclovie urbane’, e per 100mila euro con risorse comunali. "Si tratta di un nuovo intervento che va nella direzione di una città ancora più coesa, superando barriere e periferie – sottolinea l’amministrazione in una nota – Un’opera che è complementare alla serie di interventi in corso di realizzazione indirizzati a potenziare i collegamenti ciclabili e pedonali tra la zona a monte e a mare della Statale 16".