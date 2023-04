Sabato a Rimini si terrà l’incontro pubblico "Dalla guerra alla speranza in Siria". L’appuntamento è alle 16,30 nella sala del Ceis (il centro educativo italo svizzero, via Vezia). Interverrà Massimo Annibale Rossi, operatore umanitario della ong Vento di terra. Introduce e modera Grazia Della Rosa - insegnante di letteratura. L’iniziativa è parte del programma "Pac’è futuro. Progetto di pace con parole e immagini", in occasione della rassegna Interazioni di cui sono promotori l’Istituto di Scienze dell’Uomo Rimini, la Rete Pace Rimini, il gruppo di dialogo tra cattolici e musulmani-Rimini, la Caritas Rimini e la galleria d’Arte No Limits To Fly. Vento di Terra opera per scelta in territori ove i conflitti lasciano i segni più profondi nel vissuto dei bambini: campi profughi, aree di guerra, comunità marginalizzate. Agisce in un’ottica di sviluppo per la tutela dei diritti umani delle popolazioni e promuoviamo interventi di educazione, bioarchitettura, impresa sociale, promozione dei diritti dei più deboli.

Nell’incontro si approfondirà la situazione siriana dopo la devastazione della guerra con un breve excursus storico e politico, inoltre ci sarà l’aggiornamento sui problemi del dopo terremoto. I temi saranno contestualizzati nel contesto geo politico di oggi in Medio Oriente e riguardo ai problemi dei profughi siriani.

Si descriveranno gli interventi delle sssociazioni di aiuto e solidarietà ai profughi, inclusi i progetti e le azioni di Vento di terra in Siria e Palestina.

Nel frattempo si è chiusa ieri la mostra di fotografie di Ivo Saglietti "Sotto la tenda di Abramo", presso la Sala SantʼAgostino. La mostra era dedicata alla comunità di Deir Mar Musa in Siria e a padre Paolo Dall’Oglio quale testimonianza di dialogo e pace.