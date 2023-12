Dalla Natività nella grotta all’opera di Eron

Weekend ricco di eventi a Santarcangelo. Da oggi a domenica in piazza Ganganelli torneranno protagonisti i mercatini di Natale a cura di ’Città viva’ (l’associazione che riunisce le attività del centro). Oggi alle 16 sarà inaugurato inoltre il suggestivo presepe meccanico realizzato all’interno della grotta di piazza Balacchi dalla famiglia Gualtieri di Montiano. I Gualtieri sono diventati tra i presepisti di riferimento in Romagna e non solo. Dopo il taglio del nastro il presepe – promosso dalla Pro Loco – sarà visitabile liberamente tutti i giorni dalle 10 alle 18,30 fino al 29 febbraio. Sempre oggi alle 17 la cerimonia per l’accensione dell’albero di Natale E zoc ad Nadel di Manolo Benvenuti, che torna in piazzetta Molari con una nuova veste grafica. L’albero quest’anno sarà decorato con l’opera firmata da Eron Buone cose, che è anche un omaggio alla tradizionale stampa romagnola a ruggine in collaborazione con l’Antica Stamperia Marchi. Il pomeriggio proseguirà con le note degli allievi della scuola comunale di musica ’Giulio Faini’, prima con il coro natalizio – accompagnato dal pianoforte sotto l’albero – e poi con la marching band lungo le vie del centro.