Dalla neve di Cortina a Riccione Il polo sbarca sulla spiaggia

Da Cortina a Riccione in sella a un cavallo. Non è una sfida di resistenza, ma un evento più affine ai salotti e allo champagne. Il polo è quella disciplina dove cavalieri inseguono una palla da colpire con mazze per fare centro. Sport nobile e senza dubbio di nicchia che da queste parti si è visto poco. Discorso diverso per Cortina, ma quando ad Attilio Cenni si è accesa la lampadina ecco che Riccione ha finito per entrare nel circuito del polo con una sfida sulla sabbia. Se a Cortina la superficie innevata fa da scorcio a sfide in sella, scendendo al mare la divisa dei giocatori lascia il posto a una t-shirt per sfidarsi in spiaggia. L’evento si disputerà in maggio, mentre le sfide tra squadre sulle nevi di Cortina arriveranno nel mese di febbraio, tra il 14 e il 18. Sarà una buona occasione per avvicinare una platea sempre più ampia di spettatori a uno sport esclusivo ma coinvolgente, vivendo un’esperienza unica di sport e di cultura, spiegano gli organizzatori. "E sarà anche un’occasione per presentare Riccione", sottolinea Cenni. Insomma, questa volta il binomio Riccione-Cortina non passerà per rustide a bordo pista, ma per eleganti partite di polo. "Andremo a realizzare il campo da gioco per le squadre sulla spiaggia della zona 153, al Marano, dove ci sono le dimensioni adatte e non si dà alcun fastidio alla normale utenza della spiaggia - prosegue Cenni -. Avremo anche importanti aziende che aderiscono all’iniziativa e nell’occasione verrà costituita una squadra con i colori di Riccione e un villaggio dedicato all’evento". Che vinca il migliore con la speranza che sia solo il principio. "Vorremmo che l’evento coinvolgesse anche Forte dei Marmi dove si potrebbe disputare su erba". Da Cortina a Forte dei Marmi e Riccione lucidando il brand della Perla verde. Non resta che lasciare il campo ai cavalieri mentre un premio l’evento lo ha già vinto. "Intendiamo riconoscere alla squadra che avrà giocato con la massima correttezza il premio Gabriele Piemonti. Gabriele era un amico che ha contribuito a dare lustro a Riccione".

a.ol.