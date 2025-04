Dalla pallavolo al calcio e al rugby: è una primavera di tornei ed eventi

Dalla pallavolo al nuoto fino al calcio e rugby. A lanciare l’inizio della stagione turistica ci penserà lo sport. Si inizia l’11 maggio con il Campionato nazionale di pallavolo mista 2025 Aspli, riservato agli agenti di Polizia locale d’Italia. Il torneo occuperà le palestre comunali. Gli atleti arriveranno da svariate regioni d’Italia. Dal 22 al 28 maggio, lo Stadio del Nuoto e le zone spiaggia 134-137 accoglieranno il Campionato italiano assoluto di salvamento. Circa 600 atleti si sfideranno in questa competizione nazionale. Dal 26 al 29 maggio, sarà tempo per la 45esima Coppa dell’Amicizia, un torneo di calcio a cinque riservato agli agenti di Polizia locale d’Italia. Giugno si aprirà con le finali nazionali Csain di ginnastica ritmica. L’evento è in programma l’1 e 2 giugno nella palestra di via Capri, e coinvolgerà 500 atleti. Dal 1 giugno per una settimana intera, il Palazzo del Turismo ospiterà il Festival Over 64, un evento dedicato al bridge che richiamerà appassionati da tutta Italia. Sempre in giugno (7 e 8) il Torneo regionale under 15 e under 17 di beach soccer nella spiaggia libera 7. Dal 6 all’8 giugno si terrà la manifestazione Riccione Green Volley Experience, evento di valenza nazionale con 500 atleti pronti a sfidarsi al Parco della Resistenza. La lunga lista di iniziative e manifestazioni sportive giungerà fino in luglio quando tra il 12 e 13 luglio, la spiaggia libera al bagno 134 ospiterà la quarta tappa nazionale dell’iniziativa che unisce sport e prevenzione: Trofeo italiano di beach rugby ‘Vittoria for women tour’.