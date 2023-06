Dalla parrocchia ai campi della Prima categoria La storica Superga ’63 compie sessant’anni

Il Superga ‘63 compie 60 anni. Grande festa per la terza società calcistica di Cattolica (oltre al Cattolica Calcio ed al Torconca Calcio), conosciuta in città simpaticamente come "la squadra della parrocchia". Proprio per le sue origini ad inizio anni Sessanta proprio in seno alla parrocchia di San Pio V, dove lo storico parroco Don Silvano Tonti, insieme ad altri appassionati di calcio (tra cui l’indimenticabile presidente Lorenzo Staccoli), pure convinti tifosi granata, decisero di fondare una storica società dai colori biancorossi e dal nome che ricorda il Grande Torino.

"La nostra società è stata sempre un vero punto di riferimento per tante famiglie a Cattolica – dice Maurizio Semprini, attuale presidente della società – da noi si unisce lo sport ai più sani valori della vita. Tanti giovani cattolichini sono cresciuti nelle nostre squadre. Da ricordare che da noi si è formato Eraldo Pecci, divenuto poi campione di serie A in numerose squadre". Fino ad arrivare ai giorni nostri: "L’anno scorso abbiamo vinto per la prima volta il campionato di Seconda Categoria – prosegue Semprini – e quest’anno abbiamo sfiorato i playoff in Prima Categoria".

Ma va ricordato anche lo spirito di gratuità e volontariato di tutta la società: "Vorrei ricordare come tutti i nostri giorcatori,allenatori e dirigenti – conclude – vivono il loro servizio in questa società con grande spirito di collaborazione e volontariato, senza percepire rimborsi". Per la società biancorossa, il passato è già dietro l’angolo, dopo la grande festa al ristorante Marittimo (foto) si guarda subito al futuro con tanto entusiasmo e speranza di nuovi traguardi e vittorie, non solo sul campo ma anche nella vita.

lu.pi.