Dalla Perrin a Harry Potter: decolla la richiesta di libri

In biblioteca a Riccione c’è voglia di normalità. Nell’anno appena concluso gli utenti frequentanti la biblioteca sono passati da 22.563 del 2021 a 30.874 nel 2022. Dalle statistiche emerge anche che nella biblioteca Osvaldo Berni i libri in prestito sono stati 33.631 libri con un aumento di 5mila rispetto all’anno precedente. Tra i libri più gettonati per gli adulti il primo posto lo conquista ‘Tre’ di Valèrie Perrin, autrice che si trova anche al quarto posto con ‘Cambiare l’acqua ai fiori’. Il secondo titolo più richiesto è ‘Il cielo sbagliato’ di Silvia Truzzi e a ruota ‘La verità sul caso Harry Quebert’ di Joel Dicker. Per i ragazzi al primo posto c’è Harry Potter.