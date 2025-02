Dalla piazza al palazzo di Bellaria: quest’anno il Carnevale raddoppia

Doppio carnevale in programma nella città di Panzini. Primo appuntamento sabato 1° marzo con ‘Carnevale in piazza’ (Matteotti). Secondo: ‘Carnevale a palazzo’, al palaturismo martedì 4 marzo. Arrivano i festeggiamenti del Carnevale a Bellaria Igea Marina, con due imperdibili appuntamenti. In piazza Matteotti partirà il corteo dei carri, con sfilata lungo l’Isola dei Platani: musica, intrattenimento e sfilate in maschera. Con premiazione dei tre gruppi mascherati più originali e merenda offerta a tutti i bambini. L’invito a partecipare al corteo mascherato è rivolto a "in particolar modo ai bambini delle scuole, delle parrocchie ed associazioni di Bellaria Igea Marina" (per iscriversi occorre contattare gli organizzatori, Fondazione Verdeblu).

L’appuntamento a palazzo "è rivolto a tutta la famiglia e specialmente ai più grandi, per trascorrere una giornata in allegria con l’orchestra che eseguirà musiche e balli nel salone principale , buffet per i partecipanti a cura dell’Istituto Alberghiero Malatesta di Bellaria Igea Marina; per i più piccoli sarà presente il truccabimbi con animazione ed infine non mancherà la lotteria ad estrazione con ricchi premi". Spiega l’assessore alla famiglia Ivan Monticelli: "l’amministrazione comunale ripropone anche quest’anno la festa di carnevale, dove le famiglie con bambini si incontrano per festeggiare con giovani ed anziani prima dell’inizio della quaresima, una comunità che si ritrova nelle tradizioni". Il vicesindaco Francesco Grassi: "Le famiglie possono vivere tutte assieme questo magico momento in allegria".