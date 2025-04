Dalla piscina di Novafeltria alle mense scolastiche. Dieci milioni di euro per l’alta Valmarecchia

L’ostello a Maiolo, la piscina comunale coperta a Novafeltria, l’ammodernamento del rifugio comunitario per cani di Fagnano. E ancora il consolidamento delle farmacie rurali a Talamello e Sant’Agata, l’ampliamento delle mense scolastiche a Talamello e San Leo. Sono alcuni degli interventi che grazie alle Strategie territoriali integrate per le aree montane e interne (Stami), porteranno in alta Valmarecchia un investimento complessivo di 10,4 milioni.

In totale si tratta di 19 interventi, di cui si è discusso nell’incontro di ieri a Rimini tra l’assessore regionale alla Montagna e aree interne, Davide Baruffi, e i sindaci delle 9 amministrazioni interessate: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello, Torriana, Verucchio. L’incontro arriva alla vigilia della delibera della Giunta regionale, che lunedì prossimo approverà in via definitiva il parco progetti della Stami dell’Alta Valmarecchia.

Le risorse Stami permetteranno di attuare nove cantieri per l’efficientamento energetico, quattro di riqualificazione di edifici e spazi pubblici, tre di promozione turistica, due sugli impianti sportivi e uno sui servizi sociali. Tra i progetti figura anche l’illuminazione monumentale e scenografica del Geosito di Verucchio (Rocca malatestiana, Torre campanaria e museo archeologico), come pure l’accessibilità dell’offerta di servizi a favore di bambini e giovani con disabilità.