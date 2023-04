Dalla Polonia all’Italia, scambi culturali tra scuole Un primo passo verso l’internazionalizzazione

Promuovere la mobilità internazionale, i valori dell’inclusione e della diversità, la conoscenza del patrimonio comune e della diversità europea; sostenere lo sviluppo di reti professionali in tutto il continente. In quest’ottica gli scambi culturali garantiscono opportunità di apprendimento e sostengono lo sviluppo istituzionale e internazionale di scuole e altre organizzazioni attive nel campo dell’istruzione. Per questo tra il 21 e il 23 marzo un gruppo di docenti provenienti dalla Polonia ha visitato le scuole secondarie delle Maestre Pie di Rimini, dialogando con gestore, coordinatore didattico ed insegnanti, ed assistendo ad alcune lezioni per osservare da vicino come funziona il sistema scolastico italiano. In classe, dopo la lezione, gli alunni hanno potuto porre domande inerenti l’organizzazione delle scuole polacche, le materie, gli orari, le vacanze. È stato un momento di confronto molto utile: infatti questi ‘scambi’ tra Paesi sono importanti per aprire le menti e arricchire la nostra cultura, ma anche per evitare pregiudizi e stereotipi. La scuola delle Maestre Pie di Rimini è molto aperta all’internazionalità: poco tempo fa c’è stato un ‘gemellaggio’ con una scuola in Spagna e siamo contenti della possibilità che avremo in futuro di visitare le scuola di un altro Paese. Viaggiare, imparare e aprirsi sono le chiavi del successo nell’epoca dove ognuno di noi è parte di un ‘tutto’. Siamo tutti cittadini del mondo!

Matteo Gerardi II A