Dalla rapina ell’evasione: arrestato

Nel dicembre del 2024 aveva commesso una feroce rapina tra i banchi del mercato coperto di Rimini, rubando il cellulare di una sua connazionale. Ad aprile era stato arrestato ed era finito nel carcere di Bolzano. Dal quale era però evaso, in modo avventuroso, nelle scorse settimane. La Gendarmeria francese di Mentone ha eseguito, nella città di Sainte Agnes, il mandato d’arresto europeo emesso dalla Corte d’Appello di Bologna a carico di Hama Amri, 19 anni. Quest’ultimo era riuscito ad allontanarsi dalla casa circondariale insieme ad un altro detenuto. Uno dei due, un cittadino marocchino di 30 anni, era stato immediatamente individuato e arrestato a Merano, mentre il 19enne aveva fatto perdere le proprie tracce.

Grazie a servizi di osservazione e pedinamento svolti fra l’Alto Adige e altre regioni del Nord Italia e alle conoscenze del tessuto criminale locale, che hanno permesso di individuare un gruppo di soggetti ai quali l’evaso era riconducibile, il personale della squadra mobile della questura di Bolzano, ha avviato le indagini, riuscendo a ricostruire il percorso dell’evaso. Tutto ciò ha permesso di determinare che il giovane tunisino fosse stato trasportato in Francia. Gli inquirenti sono così giunti alla localizzazione del ricercato, la Procura di Bolzano ha informato la Corte d’Appello di Bologna, competente nell’emissione del mandato d’arresto europeo.

A fine agosto, il tunisino aveva scavalcato il muro di cinta del carcere e si era lanciato di sotto, rompendosi una gamba nella caduta. In seguito si era recato in ospedale, da solo, per farsi medicare. Da lì, con la gamba ingessata, aveva proseguito la sua fuga disperata, prima di essere infine individuato e arrestato dalle forze dell’ordine.