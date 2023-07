Dalla Regione un milione per i territori

Un milione di euro per i territori colpiti dall’alluvione dello scorso maggio. L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha destinato una parte rilevante del proprio assestamento di bilancio approvato l’altro giorno a sostegno delle popolazioni alluvionate. La decisione è stata condivisa dai i gruppi assembleari e al più presto i capigruppo decideranno a quali priorità destinare le risorse straordinarie. "L’Assemblea legislativa ha deciso di rispondere in maniera concreta alla sofferenza delle popolazioni alluvionate", ha dichiarato la presidente dell’Assemblea Emma Petitti (foto), per la quale "si conferma la sensibilità della Regione e la nostra vicinanza al territorio: occorre essere uniti e fare ogni sforzo possibile per la ricostruzione e la rinascita della nostra terra".

"Le risorse sono frutto di una gestione attenta e oculata- spiegano i consiglieri Pd eletti in Romagna Massimo Bulbi, Mirella Dalfiume, Lia Montalti, Manuela Rontini e Nadia Rossi- un ringraziamento va a tutti i consiglieri regionali, di ogni gruppo politico, che all’unanimità hanno deciso di destinare un milione di euro per ripartenza della Romagna, dimostrando quella volontà di agire insieme che speriamo contagi anche il Governo nazionale".

Hanno condiviso la scelta i capigruppo Marcella Zappaterra (Pd), Matteo Rancan (Lega), Giulia Pigoni (Lista Bonaccini), Marta Evangelisti (Fdi), Federico Alessandro Amico (ER Coraggiosa), Silvia Zamboni (Europa Verde), Valentina Castaldini (Fi), Marco Mastacchi (Rete civica) e Giulia Gibertoni (Gruppo Misto).