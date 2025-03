Dalla Riviera a Cortina, le sfide di Pritelli

L’imprenditore cattolichino Maurizio Pritelli, ceo del Gruppo Pritelli, è stato di recente insignito del premio al merito professionale Paul Harris Fellow del Rotary club Riccione-Cattolica. A consegnare il prestigioso riconoscimento, dopo i saluti del presidente del Rotary Paolo Paladini, è stata la sindaca Franca Foronchi, insieme con la prima cittadina di Riccione Daniela Angelini. Il Gruppo Pritelli è in piena crescita in più settori e da pochi mesi ha aperto un nuovo store con il proprio brand ‘Acquasalata’ a Cortina, in collaborazione con Nike Global. Proprio a Cortina nel 2026 si terranno le Olimpiadi invernali. "Siamo impegnati in più settori – conferma Pritelli – che vanno dalla moda, con 14 negozi distribuiti dalla Riviera romagnola al Trentino, passando per il Veneto, fino all’accoglienza turistica con il nostro hotel Victoria Palace a Cattolica e un coutry house nel Parco San Bartolo, oltre ad appartamenti turistici sempre in centro a Cattolica. Ma siamo in continua espansione anche nel mercato delle licenze di abbigliamento e accessori del motomondiale dove annoveriamo tra le esclusive piloti come Marc ed Alex Marquez, Pedro Acosta, Jorge Martin ed altri". Non può mancare un pensiero per la sua Cattolica. "L’amministrazione comunale sta facendo molto, e mi riferisco soprattutto al lungomare Rasi-Spinelli. Tra poco arriveranno anche i nuovi Giardini De Amicis – prosegue l’imprenditore cattolichino – e spetta anche ai privati stare al passo con i tempi, adeguarsi alle richieste di mercato e cercare di non perdere il treno con la contemporaneità. Oggi il turista può spostarsi velocemente e fare scelte diverse, per questo dobbiamo restare competitivi".

La sindaca cattolichina Franca Foronchi ribadisce: "Il premio al nostro concittadino Pritelli è un riconoscimento anche a tutto il nostro territorio e allo spirito imprenditoriale della città. Siamo persone tenaci, dedite al lavoro, capaci di coniugare impegno e passione. E quando nel lavoro si mette il cuore, il risultato non può che essere eccellente". Il premio del Rotary è stato istituito per dare merito a quanti con la propria professione contribuiscono alla crescita della comunità.

Luca Pizzagalli