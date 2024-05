Dalla Riviera agli Usa. Una ‘regia’ riminese nell’evento a Miami per la nuova Ferrari

È targata Rimini la presentazione, sulla spiaggia di Miami, della nuovissima Ferrari 12 cilindri a motore anteriori e due posti: un mix di eleganza, versatibiltà e prestazione da urlo (830 cavalli), bolide ’sceso in pista’ in occasione del Gran Premio di Formula Uno in Florida. L’evento, ovviamente ultraesclusivo e rigorosamente su invito, in occasione del 70° anniversario della presenza della Casa di Maranello negli Stati Uniti, ha avuto una regia tutta riminese. L’allestimento del fantascientifico stand è stato affidato alla riminese Fontemaggi, leader del settore, produzione con sofisticati strumenti e macchinari ultratecnologici realizzata da un’altra eccellenza nostrana, Scm Group. In Florida per preparare la scena allo splendido nuovo bolide di Maranello, presentato per l’occasione in livrea gialla (i colori di Modena e della stessa Ferrari in origine), sono sbarcati 60 collaboratori della Fontemaggi srl, azienda top in Italia, specializzata in allestimenti fieristici, congressi, showroom ed eventi.

Presentata in anteprima mondiale la 12 Cilindri Spider con guida a tetto aperto, ispirata alle Gran Turismo Ferrari degli anni Cinquanta e Sessanta. "La sinergia tra le varie realtà coinvolte è stata eccezionale", sorride Katia Celli, ieri rientrata dagli Usa, socia e amministratore delegato di Fontemaggi, azienda che dal 2023 è parte del gruppo Bologna Fiere. Fontemaggi è stata scelta come partner da Next Group, agenzia di eventi di Milano, contribuendo in un ruolo chiave nella realizzazione del progetto dello Studio Giò Forma di Milano.

"Questo progetto – continua – ha mostrato come noi italiani ci distinguiamo nell’arte del saper fare che sta alla alla base del Made in Italy. Esprimo la mia gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito a questa realizzazione, sono orgogliosa della mia squadra, un team ricreato dopo un covid devastante per noi, oggi siamo l’esempio di come con coraggio abbiamo trasformato una difficoltà in una grande opportunità di rinascita". Katia Celli ricorda "che tutta la produzione l’abbiamo realizzata con strumenti digitali e macchinari di alta tecnologia di Scm Group". Altra eccellenza riminese.