Dalla Riviera alla Lapponia: "Diecimila km in camper per vedere Babbo Natale"

Da Rimini alla Lapponia in camper, andata e ritorno per conoscere Babbo Natale e le sue renne. Un’avventura, quella della famiglia Perchinunno, passata attraverso Austria, Germania, Svezia, Norvegia e Finlandia. È la storia di Giuseppe e Julissa, 47 e 42 anni, partiti lo scorso 20 dicembre insieme alla figlia Giorgia di 7 anni, verso la terra di Santa Claus. Così 10 mila chilometri dopo, i viaggiatori l’altro ieri sono tornati in riviera con tante nuove storie da raccontare agli amici. "Abbiamo già fatto altri viaggi in camper, ma il sogno era portare nostra figlia proprio nella parte più a nord d’Europa, a vedere Babbo Natale e la sua casa – spiega Giuseppe -. Finalmente siamo riusciti a coronare questo grande desiderio, sciando, ammirando l’aurora boreale, navigando tra i fiordi. Ci siamo fermati nelle grandi città come Berlino, ma anche nei paesini più piccoli ai piedi delle montagne innevate e poi da Rostov abbiamo preso il traghetto fino alla Norvegia". Un viaggio intrapreso insieme ad un’altra famiglia di amici, non nuova a questa esperienza. "Neanche per noi è la prima volta – continua -. Abbiamo già affrontato tanti viaggi in Italia ed anche in Europa, sempre in camper, però quella di arrivare fino in Lapponia le supera tutte. Sia per i chilometri percorsi, ma anche per le insidie legate al clima. Ad esempio in questo momento a nord sono molte le ore di buio". Spingendosi così a nord il meteo poi può cambiare da un momento all’altro, con le strade che si possono riempire di neve, costringendo ad arrestare o rallentare la marcia. "Siamo stati comunque fortunati – dice -. Le temperature erano molto basse, hanno toccato picchi di 20 gradi sotto lo zero, però mai nessuna tempesta di neve o eventi gravi. Ci siamo dovuti fermare qualche volta per cambiare le gomme e mettere al camper quelle chiodate per procedere meglio sulla neve; o ancora combattere un po’ con il ghiaccio che a volte ha congelato delle parti meccaniche del mezzo. Per il resto non ci possiamo lamentare". Giuseppe e la sua famiglia hanno sciato sopra i due mila metri, immersi nella neve lappone, o ancora ammirato lo spettacolo dell’aurora boreale e soprattutto hanno coronato il desiderio di Giorgia. "Quest’anno la magia del Natale l’abbiamo sperimentata incontrando proprio Santa Claus e per di più a casa sua. Nostra figlia non poteva chiedere di meglio, già non vede l’ora di raccontarlo agli amichetti".

Federico Tommasini