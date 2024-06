Dalla Romagna al Medio Oriente. Moretti apre in Kuwait una boutique

Dalla riviera romagnola al Medio Oriente. Piero Moretti - brand di abbigliamento prêt-à-porter fondato a Rimini nel 1969 e già assai noto all’estero (il 65% del suo fatturato viene dall’export) – ha inaugurato, nei giorni scorsi, a Kuwait City il primo negozio monomarca. Gestito da Starco Group, società leader del retail (dall’inglese, distribuzione e commercio) in Medio Oriente, il nuovo negozio offre una selezione esclusiva delle collezioni Piero Moretti.

L’obiettivo – ha fatto sapere l’azienda in una nota – è proseguire la propria espansione, "portando il vero ‘made in Italy’ e la produzione artigianale ai clienti del Medio Oriente".

Corre l’anno 1969 quando il capostipite Piero Moretti intercetta il respiro internazionale del turismo in Rivera e decide di trasformare il suo atelier di sartoria in un’azienda vera e propria: oggi Moretti Moda, che ha sede in via Emilia Mariani, è guidata dalla seconda generazione, rappresentata dai figli Fabrizio e Andrea, con le rispettive mogli e un team di circa 30 persone. Andrea Moretti riveste anche il ruolo di vicepresidente di Confartigianato imprese Rimini. Presente in oltre 700 boutique nel mondo – dalla Russia al Giappone - l’azienda ha recentemente chiuso un fatturato superiore a 6 milioni di euro ed è specializzata nell’abbigliamento femminile (con taglie dalla 40 alla 60). Dai tessuti agli accessori, tutti i capi sono interamente realizzati in Italia.

Assieme ad altri brand, dislocati tra Rimini e San Giovanni in Marignano, Piero Moretti fa parte – è bene ricordarlo – del cosiddetto ‘distretto dell’abbigliamento’ riminese. Un polo che, secondo l’ultimo monitor dei distretti industriali emiliano-romagnoli, rilasciato dalla Direzione studi e ricerche Intesa San Paolo, nel 2023 ha registrato un bilancio positivo dell’export, con un incremento del 5,6% rispetto al 2022. Il risultato è ancor più rilevante in un anno critico per il sistema moda italiano, a causa dell’incertezza sui mercati internazionali e dei rincari generalizzati, dovuti alla corsa dell’inflazione.

Maddalena De Franchis