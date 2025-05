Dalla Romagna alla Cina, un viaggio a tutto gas: "Il sogno a due ruote"

Un’avventura lunga 45 giorni e 6.000 km in moto ha portato la Romagna dritta nel cuore della Cina. Emilio Salvatori e Cristina Zoli, coppia di motociclisti e giornalisti riminesi, sono stati invitati come ospiti d’onore a due tra i festival motociclistici più importanti del Paese del Dragone: il Motorcycle Festival di Junyun e il Carnevale Motociclistico di Moganshan.

Il viaggio è nato da un legame speciale creatosi durante il World Ducati Week 2023, quando la giornalista cinese Chatal Huang fu accompagnata alla scoperta della Motor Valley grazie a Visit Romagna, Enit e Apt Servizi Emilia-Romagna. Da quell’incontro è nato un ponte culturale e turistico tra la Romagna e la Cina, che ha portato i curatori del progetto Romagna Motorcycle a raccontare la loro terra direttamente agli appassionati cinesi.

Accolti con grande entusiasmo, Emilio e Cristina, in sella a una Moto Morini X-Cape 700, hanno partecipato a parate, eventi mediatici e persino alla “Hall of Fame” del festival di Moganshan, dove la loro gigantografia è stata esposta tra i protagonisti. Un’attenzione che testimonia l’interesse crescente verso il mototurismo e l’ammirazione per la “Terra dei Motori”.

Romagna Motorcycle è un progetto promosso da Visit Romagna con l’obiettivo di valorizzare il mototurismo attraverso 15 itinerari tematici, video, file gpx e contenuti multimediali dedicati ai motociclisti di tutto il mondo. Questa esperienza in Cina rappresenta un primo seme piantato in un terreno fertile, con l’auspicio che possa far germogliare nuovi flussi turistici e rafforzare l’immagine della Romagna come patria dell’avventura su due ruote.