Dalla sagra della polenta al fungo in festa

Weekend di sagre e sapori in alta Valmarecchia. A Perticara di Novafeltria l’attenzione è tutta per la Sagra della polenta, condita con ragù di salsiccia, cinghiale o funghi, fatta con una farina che contiene 13 specie di granoturco diverse e macinate ad acqua. Mercatino, giochi popolari e animazioni, mentre sono in programma al museo Sulphur delle visite guidate (info: 339.5332185 o 339.7141954). Spostandosi a Pennabilli sabato e domenica, l’appuntamento è con la XVI edizione della fiera dedicata agli antichi frutti d’Italia, ideata da Tonino Guerra. Un evento per stimolare la riflessione su sostenibilità e biodiversità, paesaggio e poesia, tradizioni locali e enogastronomiche con mostre, incontri culturali e scientifici dedicati, il mercato degli antichi frutti, delle piante contadine e dell’artigianato qualificato. Via anche al Festival di cinema luoghi dell’anima, che in questa edizione propone un approfondimento sul lungo rapporto tra il Maestro Guerra e Andrej Tarkovskij. Infine a San Sisto di Piandimeleto, sabato e domenica, l’ente Parco Sasso Simone e Simoncello inaugura la Festa del fungo. Degustazioni, stand, spettacoli, la mostra e le escursioni nel bosco.