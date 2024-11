Dalla scuola al campo da calcio in sicurezza: nuovo piazzale e percorso ciclopedonale

Un nuovo piazzale e un percorso ciclopedonale capace di collegare il Parco Ausa e il campo da calcio di Dogana. Sono scattati da qualche giorno i lavori per la realizzazione di un nuovo piazzale che consentirà ai bambini di scendere in sicurezza dal bus e raggiungere il centro sportivo. "Inoltre – spiegano dalla segreteria di Stato al Territorio – sarà creato un percorso ciclo-pedonale che collegherà direttamente il campo da gioco al parco". Tutto questo "per dare sicurezza, vivibilità e connessioni – spiega il Segretario Matteo Ciacci – Continua l’impegno della Segreteria al Territorio per lo sviluppo di opere urbanistiche capaci di generare un valore aggiunto per la comunità. Questa volta l’attenzione è rivolta al collegamento tra il campo da calcio di Dogana ’Ezio Conti’, recentemente rinnovato con la ristrutturazione degli spogliatoi, e il Parco Ausa. Due spazi pubblici centrali per la nostra collettività saranno collegati in modo funzionale e armonioso, grazie anche alle preziose indicazioni della Giunta di Castello di Serravalle. Da interventi come questi nascono grandi passi avanti per il territorio e per la nostra meravigliosa comunità". Intanto, nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori di riqualificazione della pavimentazione Passo delle Streghe che erano stati avviati nel mese di ottobre. Lavori segnano la continuazione di un percorso iniziato nel 2022 con il restauro del tratto di Salita alla Rocca.