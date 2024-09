Dalla sostenibilità alla politica. Gli studenti salgono in cattedra

I giovani sono i cittadini del futuro e Rimini ne è consapevole. Da lunedì a sabato sbarca in città Mappa del mondo nuovo, il festival dedicato interamente ai ragazzi, promosso dal Comune in collaborazione con Anthea, nell’ambito del percorso partecipativo del Piano verde. Sono cinque i temi scelti dalla direzione artistica di Daniele Aristarco e Alice Bigli: sostenibilità e ambiente, linguaggi della politica, scuola e politica, corpo e parità di genere e piena espressione democratica. Un progetto ambizioso, alla cui chiamata hanno risposto diciannove classi di licei riminesi, per un totale di quasi cinquecento ragazzi e ragazze coinvolti nei diversi laboratori, talk ed incontri. A ogni tema è associata una lettura da cui prende avvio il laboratorio. Saranno poi i giovani a condurre ed organizzare ognuno dei sei incontri pomeridiani aperti a tutta la cittadinanza. "Questo progetto è un’assoluta novità – spiega la vicesindaca Chiara Bellini –. Vuole essere una vera e propria mappa per delineare una città futura e soprattutto un senso di cittadinanza che rispetti le esigenze dei nostri giovani. Mappa del mondo nuovo gioca al contrario, non parte dagli adulti, ma proprio dai ragazzi che devono affrontare le difficoltà del mondo. Agli incontri si parlerà anche di politica, un argomento che spesso crea perplessità quando è associato ai giovani e al concetto di scuola. Noi la intenderemo come una qualcosa che percorre i temi più urgenti e prende il largo da un dialogo incessante".

Si parte lunedì alle 17 in Cineteca, il luogo che ospiterà i primi cinque appuntamenti sempre alla stessa ora. Qui i rappresentanti delle cinque classi che hanno riflettuto sui linguaggi della politica dialogheranno con Daniele Aristarco e Angela Laurenza, direttrice di Prime Minster, la scuola di politica dedicata alle giovani donne. Il giorno dopo si parlerà invece di sostenibilità e ambiente con Elisa Palazzi, fisica attivista e autrice di Bello mondo, e Carlotta Frenquellucci, insegnante e amministratrice unica di Anthea. Mercoledì l’ospite del festival sarà Vanessa Roghi, autrice del libro Voi siete il fuoco, pronta a dibattere sul rapporto tra scuola e politica. Giovedì insieme alla vicesindaca Chiara Bellini l’argomento centrale sarà il corpo, i suoi linguaggi e il genere. Il tema degli incontri di venerdì è invece il pensiero critico come pratica essenziale per il cambiamento sociale. Gran finale sabato alle 18 al teatro degli Atti con un evento speciale per concludere l’intero percorso e osservare sotto la lente dei giovani un mondo in continua evoluzione.

Federico Tommasini