Dalla spiaggia al Cocoricò con la techno Attesi in migliaia per il Social Music City

Si scrive ’Social Music City,’ si legge discoteca in spiaggia. Oggi, dalle 16, nei 10mila metri quadrati di spiaggia libera alla Rimini Beach Arena di Miramare c’è la festa ’giorno e notte’ che dalla mezzanotte si traferirà al Cocoricò. Attesi 10mila appassionati di techno e dance elettronica, che potranno scatenarsi al ritmo della musica proposta dai dj più famosi, italiani e Internazionali, come Armonica, Anfisa Letyago, Charlotte de Witte, Marco Carola; Mathame-Tale Of Us e con i Supporters Armonica, blu, Brina Knauss, Francesco Del Garda, Soniac One e Sugar. Carola è uno dei maggiori esponenti della scena techno e tech-house a internazionale. Altra esponente mondiale è Charlotte De Witte, dj e produttrice musicale.

r.c.