Dalla super cyclette agli avatar. RiminiWellness diventa una palestra per l’innovazione

Rimini, 31 maggio 2025 – Piadina e gelato a basso contenuto di carboidrati, cyclette innovative basate su leve meccaniche e idraulica e ancora avatar 3D pronti in un minuto. A RIminiWellness il benessere è di casa ma anche l’innovazione, con tanti prodotti e novità che quest’anno fanno il loro ingresso in Fiera.

Si parte con il made in Rimini di Ketobar, il primo locale ketogenico d’Italia, perfetto per lo stile di vita degli atleti. Il locale fondato da Mirco Bastianelli vende prodotti alimentari di ogni tipo, ma a basso contenuto di carboidrati. "Fare una dieta sana non significa privarsi del cibo goloso – dice Bastianelli –. In fiera vogliamo promuovere proprio questo concetto. Siamo nati tre anni fa, esordendo subito nei padiglioni di RiminiWelness. La nostra è l’unica azienda in Italia a offrire alimenti senza zucchero e con pochi carboidrati, per ora solo a Rimini e Pesaro, ma prossimamente apriremo altre sedi in giro per l’Italia. Il prodotto di punta quest’anno è il nostro gelato senza latticini, perfetto per chi non vuole privarsi del dolce, ma essere sempre in forma; vanno forti poi le piadine, le basi per la pizza; poi anche creme spalmabili e tanto altro ancora".

Dal cibo agli avatar digitali in 3D per le misurazioni antropocentriche (misurazioni del corpo umano: altezza, peso, ma anche quantità di massa grassa e magra) di Effingo, la startup nata all’università di Bologna e in Fiera per far conoscere l’idea nata dalla mente di tre studenti. "Creiamo scansioni 3D di persone fotorealistiche con una cabina di scansione creata da noi che permette in un minuto di acquisire tutte le caratteristiche morfologiche e antropometriche del soggetto e in dieci minuti produce un avatar realistico con misure accurate e animabile – spiega Vincenzo Armandi, co-founder di Effingo –. Nel contesto del fitness possiamo offrire ai professionisti uno strumento per analisi posturali e degli allenamenti e agli sportivi un modo per tenere conto delle prestazioni ottenute".

Poi ancora Ske, la cyclette sviluppata in Italia da Felion, basata su leve meccaniche avanzate e su un sistema frenante per prestazioni elevate. "Questa è la nostra prima volta a Rimini Wellness e come inizio non poteva andare meglio – dice Marco Fornasier, fondatore di Felion –. La nostra è una stratup innovativa che nel 2015 ha prodotto i primi esemplari di Ske, proponendola a ciclisti amatoriali che nel giro di poco tempo se ne sono innamorati. Tutto questo ci ha spinto a riprogettare la cyclette in maniera più accattivante, dotandola di tecnologia. La differenza maggiore è che abbiamo tolto alla bici il sistema di rotazione, facendo sì che ogni movimento parta da fermo, rendendo più difficile ogni pedalata".