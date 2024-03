Dalla Svezia con amore in Riviera: "Così racconto il mito di Zanza"

Zanza se ci sei batti un colpo e raccontaci la verità. A 5 anni e mezzo dalla sua morte, Maurizio Zanfanti, il più noto playboy della Riviera, fa ancora parlare di sé. Direttamente dalla Svezia, nella redazione del Carlino, giovedì scorso, si è presentato infatti un giovane giornalista, Mårten Paridon Pettersson. "Voglio sapere ogni cosa su Zanza, era un punto di riferimento per i turisti, e le turiste svedesi", ha ammesso con accento nordico. E le risposte gliele ha date tutte, o quasi tutte, Mario Gradara, storico giornalista della redazione riminese. Un’intervista nell’intervista, insomma, in cui si ricorda come Zanza "spopolava con le donne. Si prestava loro con estrema dedizione e le amava tutte, belle o brutte che fossero".

Zanza ha offerto "un esempio di uguaglianza a tutto il gentil sesso che ha incontrato. Le aiutava anche a trovar la casa".

Mårten intanto vuole saperne di più e andare oltre la leggenda, per terminare il suo radio documentario che sta producendo e che sottoporrà alla giuria di un master di alto livello in autunno alla scuola Skh Uniarts. Il racconto delle notti di Zanza alla discoteca Blow Up.

Emergono poi altri ’segreti’ pescati dall’archivio del Carlino, dove spuntano almeno "800 articoli dal 1999". C’è tanto sul grande lover man romagnolo. Lo Zanza sedotto da una (anonima) giornalista francese che per scrivere di lui, appunto, ci passò una notte di sesso. Lei tornò a Parigi e pubblicò tutto, compreso l’odore delle lenzuola. "Zanza che non cerca glorie, ma le donne, quelle, sì". E la storia del bagnino riminese che andò in Svezia e giunto a casa di una spasimante estiva, sul comodino affianco al letto, ci trovò sopra una foto di Zanza. Un "orgoglio" che non si aspettava nemmeno il grande Casanova. Dal Carlino poi componiamo il numero di telefono di Zanza. "C’è la segreteria in tre lingue: svedese, inglese e italiano però con accento romagnolo molto marcato". La seduta spiritual telefonica tuttavia non funziona. Mårten insiste, vuole riportare gli Svedesi "agli anni 80" quando amavano Rimini come un "paradiso in terra". Non gli bastano neanche le interviste ai titolari del Rose & Crown e del Carnaby. E nemmeno le storie di Luigi Pasquini, lo zio di Zanfanti, raccontate nel libro ‘Zanza il Celebre’. Storie che il protagonista non riuscì a terminare di suo pugno, perché quel cuore che aveva amato così tante donne, smise di funzionare all’improvviso.

Andrea G. Cammarata