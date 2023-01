"Dalla tassa di soggiorno soldi per le imprese"

Morde la crisi ed i bilanci famigliari e delle mediopiccole attività economiche sono in difficoltà tra costi di gestione, mutui o anche bollette ed affitti. Ora le categorie economiche della città scendono in campo e chiedono all’amministrazione comunale di rivedere i propri bilanci, specie per destinare le risorse provenienti dalla tassa di soggiorno, pensando magari ad un fondo specifico di sostegno alle attività economiche. "Si deve creare un tavolo di lavoro per riflettere su come impiegare concretamente l’entrata della tassa di soggiorno che a Cattolica si aggira su 1,5 milione di euro circa all’anno – spiega Giovanni Ruggeri, segretario Confartigianato di Cattolica – e credo che sia arrivato il momento di pensare concretamente a destinare almeno un 30% di questo introito come fondo cassa per le imprese in difficoltà. A Palazzo Mancini si dovrebbero accantonare almeno 500.000 euro per aiutare chi è in difficoltà perchè in città vi sono una quarantina di negozi e attività di commercio che di questi tempi fanno fatica".

Ed ecco la direzione proposta: "Si potrebbero ammortizzare alcuni affitti pensando a dei contributi per chi oltre alle bollette si trova a pagare affitti per il proprio negozio a Cattolica – spiega Ruggeri – purtroppo in città anche questa è una voce importante di spesa e per tutto l’anno. Gli affitti tra privati non accennano a diminuire ed allora l’ente pubblico dovrebbe farsi carico delle difficoltà dei propri operatori, specie in questi duri mesi invernali". Poi si riflette sul piano cittadino più in generale: "E’ chiaro che le opere pubbliche servono – continua Ruggeri – ma vi sarebbero anche risorse da accantonare a bilancio perché molte attività economiche e turistiche faticano ad arrivare alla fine del mese di questi tempi. Non possiamo spendere milioni di euro per scuole e lungomare se poi non aiutiamo i medio-piccoli imprenditori che tengono vivo il commercio ed il tessuto turistico della città. E chiediamo un tavolo di confronto tra amministrazione comunale e categorie perché certe strategie si decidono insieme con dialogo e suggerimenti".

La Regina sta attraversando un inverno complesso come altre realtà del territorio ma sta affrontando anche maxi-cantieri piuttosto importanti: "Una risorsa così importante ed in un certo senso costante come la tassa di soggiorno merita un coinvolgimento di tutta la comunità nella decisione della sua destinazione d’uso" conclude Ruggeri.

Luca Pizzagalli