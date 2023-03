Dalla tassa di soggiorno tesoretto da 1,6 milioni

Cattolica può sorridere: grazie a nuove risorse che arrivano dalla tassa di soggiorno 2022, il futuro fa meno paura. Anche l’ultimo anno si è chiuso con un introito significativo da circa 1 milione e 800mila euro di entrate tra introiti della tassa di soggiorno e i ristori statali previsti per la fine della pandemia. Dunque, una cifra importante di cui si è parlato martedì sera in consiglio comunale. Ma aumetano anche gli albergatori che non versano l’importo dovuto, ora sono diventati 33 gli hotel che non hanno ancora corrisposto il dovuto. "Siamo un Comune turistico e queste cifre sono importanti – conferma la sindaca Franca Foronchi, con delega al Bilancio – Tali risorse saranno certamente investite negli eventi e nei servizi di una città che in estate supera gli 80mila abitanti e dunque di conseguenza deve corrispondere tali servizi ad una popolazione di questa portata. L’importo della tassa nel 2022 si aggira su 1 milione e 620.000 euro, ma a questi vanno aggiunti i ristori statali per circa 180.000 euro, previsti per la conclusione della pandemia. Alla fine si ottiene una somma considerevole". Ma intanto c’è anche il tema dell’evasione a tenere banco: "Al momento sono 33 le strutture – spiega la sindaca – che non hanno provveduto, in tutto o in parte, al versamento nelle casse comunali dell’importo riscosso dai clienti, rispetto alle 20 strutture del periodo precedente. Ci attiveremo fin da subito nel corso del 2023 per il recupero di tali somme con tutti gli strumenti in nostro possesso".

Tante le voci a bilancio finanziate dalla tassa di soggiorno che, è bene ribadirlo, resta una risorsa fondamentale per il rilancio turistico ed economico di Cattolica. Tra le voci principali Cattolica in Fiore, il MotoGp a Misano, la Notte Rosa, i tanti eventi serali come la musica nelle piazze, i vari materiali promozionali cartacei e digitali. Dunque risorse importanti per un comune turistico che vuol rilanciare le proprie ambizioni: "Proprio per questo è necessario anche continuare a credere nello status di Comune balneare – conclude la sindaca – Una realtà che riguarda territori come il nostro, che vivono a due velocità e che in estate hanno migliaia di residenti in più e necessitano di maggiori servizi e di conseguenza investimenti". Anche per la prossima estate sono annunciati numeri importanti: molti saranno gli arrivi e dunque si prospettano notevoli introiti dalla tassa di soggiorno anche nel 2023.

Luca Pizzagalli