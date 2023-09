Dalla tavola allo sport. Ecco il programma della fiera di San Michele

Dalla produzione di miele al vino Sangiovese, dal gioco del pallone al bracciale all’avventuroso trekking: l’edizione del 2023 della Fiera di San Michele a Santarcangelo, offre una gamma di eventi con cui celebrare e preservare le usanze e la storia cittadina, promuovendo al contempo la riscoperta e l’esplorazione del territorio. Gli eventi collaterali, in calendario dal 30 settembre al 1° ottobre, includono quindi la mostra "Carlo Carlini maestro delle Api", allestita in occasione della fiera del Miele di Montebello. Sabato 30 settembre, alle 17,00, ci sarà anche l’opportunità di vivere un momento inedito per la storia della città. Sarà la direttrice dei Musei comunali, Elena Rodriguez, a guidare infatti il pubblico in un affascinante viaggio nel passato, alla scoperta delle radici storiche del vino Sangiovese.

a.g.c.