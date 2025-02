"Dalla vacanza ai cioccolatini, quanti rincari"

L’amore non ha prezzo, ma se proprio lo si vuole cercare, Federconsumatori lo ha fissato in un 7% in più. È il rincaro con cui fare i conti per questo San Valentino rispetto al giorno degli innamorati di un anno fa. Attenti dunque a quali regali fare al proprio o alla propria amata. Infatti vi sono alcuni settori in cui gli aumenti sono a doppia cifra, mentre in altri si riesce anche a non avere alcun rincaro. è il caro di una targa ricordo con qr code della canzone che ci ha fatto innamorare. Sempre che ci sia chi regala una targa da 30 euro a San Valentino con il qr code, per l’associazione dei consumatori l’aumento rispetto al 2024 in questo caso è uguale a zero. Prezzo invariato.

Rimanendo nell’ambito dei regali cosiddetti ‘speciali’, ad avere l’aumento maggiore sono i cofanetti che includono trattamenti estetici o per il corpo. Mediamente si spendono 52 euro, il 23% in più rispetto al 2024. Ad avere registrato rincari, ma decisamente più ridotti sono anche la mappa del luogo dove c’è stato il primo incontro (in media 51,50 euro in aumento del 3%) e un libro con le foto della storia d’amore (44 euro con un aumento di due euro in un anno). Per chi ha il pollice verde o semplicemente vuole legare San Valentino al ‘green’, piantare una coppia di alberi come segno della forza di un amore duraturo costerà 47,40 euro, con un aumento del’8%.

Per quegli innamorati che preferiscono soluzioni classiche, eccone una lista. Trenta praline di cioccolato per 27,25 euro, ma attenzione, per Federconsumatori nel 2024 se ne spendevano 22,90. Oppure ci sono i cioccolatini personalizzati al prezzo di 45 euro, in aumento del 7% in appena dodici mesi. Un braccialetto, senza scomodare l’orafo, può costare 71,50 euro, in crescita di un 4% rispetto a un anno fa. Se invece si vuole andare dal fioraio, disposti a fare la fila questa mattina, allora il classico mazzo di fiori può costare in media 54 euro, valuta l’associazione dei consumatori, quando nel 2024 ne bastavano 50. Stessa cosa per le rose, anche in questo caso c’è un aumento medio del 5%.

Cifre, numeri e rincari, ma l’amore non ha prezzo e per stare insieme si può sempre scegliere di salire in auto e passare un paio di giorni in una città o un borgo romantico, passando la notte fuori. Cena, soggiorno e viaggio vengono valutati 229 euro, 7 euro in più dell’anno scorso. Per Federconsumatori in questa cifra si riesce a strappare anche un percorso benessere. Chi si vuole limitare alla cena, attenzione al locale scelto perché gli aumenti sono molto variabili. Infine il San Valentino diverso: "Sempre più coppie scelgono di dedicare la giornata agli altri, sostenendo associazioni ambientaliste o enti e associazioni in ambito educativo, sanitario o nella ricerca".