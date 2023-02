Dalla variazione di bilancio soldi per i lavori pubblici

Un progetto più ampio per valorizzare i ritrovamenti di piazza Balacchi, nuovi sottoservizi al parco del Macabucco, variazioni all’Irpef 2023, nuovi fondi per completare una serie di altre opere pubbliche. Si parlerà di questo nel consiglio comunale di domani (ore 20) aperto anche al pubblico. A illustrare i quattro punti all’ordine del giorno, l’assessore al bilancio, Emanuele Zangoli, relativi proprio al bilancio di previsione 2023. "La variazione di bilancio – dice l’assessore – servirà a distribuire una parte dell’avanzo vincolato presunto, pari a 1,8 milioni di euro, su una serie di investimenti nell’area dei lavori pubblici, unica destinazione possibile per questi fondi.

Un milione e 128mila euro serviranno per far fronte al generale aumento dei costi che riguarda in particolare alcune opere già in corso di realizzazione, come il miglioramento sismico della palazzina A alla succursale Saffi della scuola media Franchini e nuova scuola dell’infanzia di Canonica e quelle previste nel piano triennale come la ristrutturazione del Museo etnografico e una nuova struttura polifunzionale alla Cittadella dello sport". A questi si aggiungono 127mila euro per co-finanziare lo skate park al parco Francolini, mentre le restanti risorse serviranno per una serie di interventi d’importo inferiore.

Il rimanente avanzo vincolato, che ammonta complessivamente a 2 milioni di euro ma potrebbe aumentare in sede di rendiconto, "sarà invece – continua l’assessore – mantenuto a disposizione nel caso si rendesse necessario far fronte a ulteriori incrementi di costi".

La seduta proseguirà poi con due delibere: l’approvazione delle modifiche allo statuto di Romagna Acque e l’autorizzazione alla vendita di un titolo azionario con Amir spa. Ultimo punto in discussione, l’ordine del giorno ‘Cessate il fuoco’ presentato dal capogruppo Tiziano Corbelli (Più Santarcangelo). Di tutto questo si discuterà domani in consiglio comunale.

r. c.