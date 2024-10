Dalla via Emilia al West. La politica vista da vicino tra passione e fallimenti

"Difficile negarlo. Ci vuole una buona dose di narcisismo senile per raccogliere e fare stampare le cose scritte negli ultimi anni". Lo scrive Sergio Gambini nell’introduzione al suo libro ‘Tra le vai Emilia e il West‘, in uscita in questi giorni, e che verrà presentato martedì alle 17.30 alla Chesa de vein a Rimini. L’ex parlamentare, una delle figure più autorevoli della sinistra riminese, sostiene di essersi allontanato dalla politica attiva, quella politica che è stata a lungo "ragione di vita". Ne parla come di un vecchio amore, ma si legge tra le righe la passione mai spenta. Il libro parte da una galleria di personaggi rievocati dall’autore negli articoli apparsi sui quotidiani oppure online: Tonino Guerra, Renato Zangheri, Maurizio Balena "morto come gli sarebbe piaciuto, a tavola, con gli amici, raccontando una delle sue storie di Rimini". Un capitolo è dedicato a San Patrignano, rivisto in una luce diversa, che non è quella dell’ideologia sessantottina che trasformò la comunità di Muccioli in un bersaglio della sinistra. La parte più consistente degli scritti riguarda ovviamente la politica. L’avvento dei grillini, che il Pd non seppe anticipare, il regno di Gnassi, osteggiato poi riabilitato dall’autore, degli appuntamenti elettorali letti con il distacco dell’osservatore smessi quelli del protagonista di parte. A Gambini non manca l’onestà intellettuale di elencare "sfondoni" e "previsioni sbagliate". Non è mai reticente, neppure quando ricorda la sfortunata avventura come candidato sindaco a Cattolica. Nel libro si parla di turismo, urbanistica, aeroporto e Covid, ma soprattutto si coglie una punta di amarezza legata al fallimento, non quello personale, ma di una classe dirigente partita per "servire una grande causa" e finita a conservare un "sistema di potere".

c.a.b.