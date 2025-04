Dalla Ztl alla sosta, nodi da sciogliere in Paese

Riqualificazione del centro storico e delle sue principali vie, recupero delle testimonianze archeologiche e degli edifici storici di pregio, rilancio del commercio locale di qualità e rigenerazione del tessuto urbano all’insegna di un futuro più inclusivo e sostenibile con l’obiettivo di creare un ambiente che non sia solo un luogo di passaggio, ma un centro di cultura e innovazione. Sono i punti cardine del nuovo Piano urbanistico e del Piano della mobilità sostenibile, presentati martedì sera nella gremitissima sala del Centro della Pesa dalla sindaca Daniela Angelini e dalla sua giunta con l’intento di raccogliere proposte e suggerimenti, anche perché al momento sul Paese, a partire da piazza Unità, che si vorrebbe più verde, non esistono rendering. Presenti tutti i commercianti dell’area, che in coro sono tornati a dire no all’eventuale pedonalizzazione del tratto centrale di corso Fratelli Cervi, e a chiedere disponibilità di parcheggi, agevolati da una prima mezzora di sosta gratuita. "Il tutto verrà approfondito con un’analisi su traffico e sosta, valutando attentamente le esigenze di tutte le categorie coinvolte, dai clienti e visitatori occasionali ai residenti, dai commercianti ai loro dipendenti – assicura il Comune –. Questo permetterà di bilanciare le diverse necessità e garantire soluzioni che rispondano alle reali esigenze di chi vive e lavora in zona. Saranno poi valutate le strategie più opportune per ottimizzare l’offerta attuale di parcheggi e potenziarla a breve termine". Già effettuate tra dicembre e gennaio le prime rilevazioni sul traffico nel centro storico in entrata e in uscita per verificare la densità del traffico in orari di picco. È stato fatto con dispositivi automatici, ora si va avanti con gli operatori in carne e ossa. Secondo il tecnico comunque "i dati manuali sono abbastanza attendibili e compatibili con quelli automatici. Lo studio è da completare".

Dai rilevamenti fatti di quarto d’ora in quarto d’ora si presume che il 40 per cento di mezzi in transito si fermi in centro, e che il resto tiri dritto, salvo fermate di due minuti. Per l’occasione sono state elencate le opere da realizzare, come il rinnovo del manto stradale in viale Lazio per migliorare la sicurezza, e quelle in fase di ultimazione: spazio Tondelli, nuovo Museo del Territorio dove si stanno allestendo gli arredi, scuola e palestra di viale Panoramica e parcheggio con 84 posti e nuova pista ciclabile all’ospedale. Poi giù con le opere concluse, rotatorie, sistemazione della ciclopedonale di viale Ceccarini, marciapiede di viale dei Mille e altro.

Nives Concolino